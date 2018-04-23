«Росэлектроника» представит новую разработку — сервер защищенной видеоконференцсвязи

НИИ «Масштаб» на объединенном стенде холдинга «Росэлектроника» на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018» представит новый продукт — сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S в составе действующей телекоммуникационной сети.

Предприятие холдинга на выставке «Связь-2018» покажет свои разработки, ведущиеся в рамках реализации государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы».

В частности, на стенде будет продемонстрирован в действии проект сети предприятия, который защищен от внешних угроз и вторжений межсетевым экраном с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос». Данная система развернута на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные (Эльбрус, Байкал) или зарубежные ( Intel ) процессоры без замены остальных компонентов.

Услуги IP-телефонии в представленной сети будут обеспечены IP-АТС «Александрит». Видеоконференцсвязь будет обеспечивать новый продукт разработки НИИ «Масштаб» — сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Разработка позволит в режиме реального времени обмениваться сообщениями, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных.

Данные разработки НИИ «Масштаб» будут объединены в единую инфраструктуру, позволявшую решить основные телекоммуникационные проблемы предприятия, отметили в пресс-службе предприятия.

Международная выставка «Связь-2018» пройдет в период с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре». Это крупнейшее мероприятие в СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Основными темами выставки этого года станут цифровая экономика, информационная и сетевая безопасность, умный город, российский софт.