Пользователи грубо раскритиковали выход Валерии в красных ботфортах 

@valeriyaПользователи грубо раскритиковали выход Валерии в красных ботфортахВалерия (50) неожиданно столкнулась с резкой критикой в свой адрес. Несколько дней назад певица отметила день рождения. Накануне этого исполнительница снялась для одного из журналов топлес — Валерия рассказала в интервью, что в 50 лет она по-настоящему довольна тем, как выглядит. Певица долгие годы занимается йогой, правильно питается и исправно посещает косметолога. Она даже посадила на диету мужа Иосифа Пригожина, который за последнее время похудел на 7,5 килограммов. Любимый супруг и другие знаменитости, среди которых были Яна Рудковская, Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, Жасмин, Эмин стали гостями праздничной вечеринки. Валерия выбрала для банкета весьма смелый look — красное мини-платье и ботфорты в цвет.
Публикация от VALERIYA (@valeriya) 22 Апр 2018 в 12:25 PDT Поклонники еще раз поздравили в комментариях певицу с днем рождения и отметили, что она прекрасно выглядит. Некоторым, правда, показалось, что Валерия выбрала образ, который уже эксплуатировала другая певица: «Точно, как у Милен Фармер. И ботфорты и костюм», «Валерия, вы прекрасно выглядите, но зачем в 50 носить ботфорты? Так ведут себя обычно изголодавшиеся женщины! Нужно помнить про возраст!», «Все в мире уже придумано! Идем по кругу! Плагиат чистой воды. А ботфорты…ну что тут нового можно придумать». Валерии пришлось ответить на критику: «Этот образ стилизовала один из крутейших мастеров этого дела в нашей стране Саша Белоус, и ботфорты к этому футуристическому платью — идеальное, единственно возможное решение!». Обычно Валерия старается игнорировать хейтеров, но, видимо, это был не тот случай. А теме временем маленький сын Ларисы Гузеевой покорил соцсети.
Публикация от VALERIYA (@valeriya) 18 Апр 2018 в 7:38 PDT Публикация от VALERIYA (@valeriya) 9 Апр 2018 в 2:01 PDT