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Участковые уполномоченные полиции постучатся в квартиры южноуральцев
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Участковые уполномоченные полиции постучатся в квартиры южноуральцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Профилактическое мероприятие «Ваш участковый» стартовало на территории Челябинской области, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МВД.
До 23 мая участковые посетят квартиры и дома граждан на своих административных участках и на совместных с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления встречах отчитаются о своей работе перед населением.
«Основная цель мероприятия — не только наладить тесное взаимодействие с жителями и выяснить, какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой территории», — отмечают в ведомстве.
За время проведения мероприятия участковые уполномоченные также проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учёте органов внутренних дел. При встрече с гражданами они раздадут профилактические памятки по преступлениям и визитки со своими контактами.
Отметим, что в городе Челябинске участковые уполномоченные полиции осуществляют приём на участковых пунктах по понедельникам и средам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.
Ознакомиться с работой участковых уполномоченных полиции можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Ваш участковый».
Напомним, что по итогам 2017 года уровень преступности в Челябинске вырос.
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