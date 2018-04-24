Участковые уполномоченные полиции постучатся в квартиры южноуральцев

До 23 мая участковые посетят квартиры и дома граждан на своих административных участках и на совместных с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления встречах отчитаются о своей работе перед населением.

«Основная цель мероприятия — не только наладить тесное взаимодействие с жителями и выяснить, какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой территории», — отмечают в ведомстве.

За время проведения мероприятия участковые уполномоченные также проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учёте органов внутренних дел. При встрече с гражданами они раздадут профилактические памятки по преступлениям и визитки со своими контактами.

Отметим, что в городе Челябинске участковые уполномоченные полиции осуществляют приём на участковых пунктах по понедельникам и средам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.

Ознакомиться с работой участковых уполномоченных полиции можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Ваш участковый».

Напомним, что по итогам 2017 года уровень преступности в Челябинске вырос.