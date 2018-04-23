Ещё
Где не будет света в Оренбурге 24 апреля?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где не будет света в Оренбурге 24 апреля? 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 24 апреля с 10.00 до 17.00 часов не будет электричества по следующим адресам:
Оренбургской (№ 30-54), Орской (№ 12-30), Октябрьской (№ 9-59, 10-38), Пролетарской (№ 155-175, 208-212), Обороны (№ 9-19), Илекской (№ 1-111), Прогонной (№ 2-42, 1-35), Карачинской (№ 52/1, 52/2), Лесной (№ 11-25, 8-18), Андреева (№ 1-15, 2-20), Садовой (№ 11-29), Пашкова (№ 1-9, 2-22), Бебеля (№ 154-158), Фроловской (№ 2-4), пр. Бр. Коростелёвых (№ 119-139), Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), Туркестанской (№ 5), Тимирязева (№ 16).
Также свет отключат с 10.00 до 17.00 часов будут в п. Экспериментальный, с. Дедуровка, п. Чебеньки, п. Благословенка, п. Пригородный.
Телефон аварийной службы 56-83-38.
АиФ-Оренбург: последние новости
Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег216
Индия лишила Россию Су-57468
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение24
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги32
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение