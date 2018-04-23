Где не будет света в Оренбурге 24 апреля?

Оренбурге 24 апреля с 10.00 до 17.00 часов не будет электричества по следующим адресам: Оренбургской (№ 30-54), Орской (№ 12-30), Октябрьской (№ 9-59, 10-38), Пролетарской (№ 155-175, 208-212), Обороны (№ 9-19), Илекской (№ 1-111), Прогонной (№ 2-42, 1-35), Карачинской (№ 52/1, 52/2), Лесной (№ 11-25, 8-18), Андреева (№ 1-15, 2-20), Садовой (№ 11-29), Пашкова (№ 1-9, 2-22), Бебеля (№ 154-158), Фроловской (№ 2-4), пр. Бр. Коростелёвых (№ 119-139), Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), Туркестанской (№ 5), Тимирязева (№ 16). Также свет отключат с 10.00 до 17.00 часов будут в п. Экспериментальный, с. Дедуровка, п. Чебеньки, п. Благословенка, п. Пригородный. Телефон аварийной службы 56-83-38.