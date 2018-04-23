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В Архангельске один за другим закрываются батутные центры
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В Архангельске один за другим закрываются батутные центры 

АиФ Архангельск 58 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске закрылись сразу несколько батутных центров в торговых центрах «Сафари», «Атриум», «Астра-Авто».
Причина закрытия батутных комплексов точно неизвестна.
На просьбу прокомментировать информацию многие менеджеры ответили, что батутные центры не работают «по техническим причинам» и закрыты на неопределенный срок. Как пояснила на своей страничке в соцсети совладелец сети батутных центров «Тут батут» Анастасия Матвеева, их площадки закрыли в связи с уголовным делом, которое заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает Регион29.
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