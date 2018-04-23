У россиян попросят денег 

Правительство может увеличить программу заимствований на внутреннем рынке в нынешнем году на 200 миллиардов рублей. Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства финансов Константин Вышковский. По его словам, увеличение программы не будет перераспределением объема с внешних на внутренние займы. Ранее газета «Ведомости» писала о том, что в Кремле и правительстве обсуждается идея привлечения денег населения через продажу гражданам облигаций федерального займа в качестве защитной меры против жестких санкций США. Внутренний государственный заем является одной из форм получения ссуды государством для выполнения своих функциональных обязанностей.