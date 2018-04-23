Воробьев выслушал отчет главы Каширы об итогах работы

Андреем Воробьевым. Глава городского округа Кашира Алексей Спасский выступил с отчетом по итогам работы в 2017 году и планам на 2018 год перед губернатором Московской области

«Расскажите, как живет городской округ Кашира. Знаю, что большое внимание вы уделяете созданию рабочих мест, сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности», — сказал Воробьев, открывая встречу.

Он отметил, что скоро откроется мясоперерабатывающий завод «Черкизово».

«Хочу слова благодарности сказать за большие мероприятия по благоустройству. Я знаю, что в планах благоустройство старой Каширы. Хочу поблагодарить тех, кто вышел на субботник на улицы, во дворы», — заключил губернатор.