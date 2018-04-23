Схема перекрытия дорог в районе «Самара-Арены» на время матчей ЧМ-2018

Администрация Кировского района Самары , как организатор мероприятий по обеспечению проезда транспортных средств в зону Предварительного транспортного периметра в период проведения чемпионата мира по футболу, опубликовала Схему Зоны аккредитации на время матчей Чемпионата мира по футболу и объявила о начале прием заявок по оформлению Свидетельств об аккредитации транспортных средств жителей, зарегистрированных в зоне аккредитации на матчи Чемпионата мира и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в зоне аккредитации.

Для проезда в зону Предварительного транспортного периметра в дни проведения матча на стадионе «Самара-Арена» на каждое транспортное средство выдается одно Свидетельство об аккредитации транспортного средства. Свидетельство об аккредитации транспортного средства действует в дни проведения матчей на стадионе «Самара-Арена». Матчи группового этапа в Самаре пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. 1/8 финала запланирована на 2 июля, а 1/4 финала на 7 июля. В эти дни в зону аккредитации проехать на транспортном средстве можно только при наличии Свидетельства об аккредитации транспортного средства. Документы можно подать в период с 23 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам: ул. Свободы, 194, общественная приемная администрации Кировского района; пр. Кирова,155А, администрация Кировского района. Режим работы: в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 09:00 часов до 15:00 часов. Для получения Свидетельства об аккредитации транспортного средства житель должен лично обратиться в любой из пунктов приема заявлений; юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обратиться в любой из пунктов приема заявлений. Заявление жителем заполняется в свободной форме. В заявлении в обязательном порядке указываются адрес регистрации по месту жительства либо адрес регистрации по месту пребывания, адрес электронной почты, номер телефона для связи с жителем. Заявление должно быть заполнено разборчиво, без подчисток и помарок, копии документов должны поддаваться прочтению. К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет); согласие на обработку персональных данных (оригинал) по форме, установленной приложением № 3 к настоящему обращению.

Заявление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заполняется в свободной форме. В заявлении в обязательном порядке указывается юридический и фактический адрес местонахождения организации, адрес электронной почты, номер телефона для связи с организацией. К заявлению прилагаются следующие документы: документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени организации, либо доверенность на совершение от имени организации действий по подаче заявления и иных документов и получению свидетельства об аккредитации транспортного средства, выданная соответствующей организацией; паспорт (или документ его замещающий) лица, обратившегося с заявлением (копия и оригинал для обозрения); — свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); паспорт (или документ его замещающий) лица, которому представлено право управления транспортным средством организации (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации транспортного средства организации (копия и оригинал для обозрения), а также согласие на обработку персональных данных; страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет); документ, подтверждающий право собственности или иное законное право пользования объектом недвижимости, расположенным в зоне Предварительного транспортного периметра (копия и оригинал для обозрения).

Телефоны для справок: оперативный дежурный: 8 (846) 995 05 26 (круглосуточно); Общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн. -чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08:30 до 16:30 перерыв с 12:30 до 13:18).