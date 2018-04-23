Депутаты одобрили изменения в закон о градостроительной деятельности

Депутаты комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК одобрили проект изменений в закон об основах регулирования градостроительной деятельности в Нижегородской области 23 апреля. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания.

Проект в региональный парламент внес врио губернатора Глеб Никитин

Документ направлен на приведение регионального закона в соответствие с Градостроительным кодексом РФ

Действующий областной закон предложено дополнить новой статьей, в соответствии с которой перечень объектов капстроительства будет утверждаться правительством области. Согласование архитектурно-градостроительного решения объекта индивидуального жилищного строительства может осуществляться органом МСУ.

Читайте нас на Яндекс. Новости