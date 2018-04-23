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В Италии проведут переговоры по формированию нового правительства
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В Италии проведут переговоры по формированию нового правительства 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 23 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник пригласил к себе в Квиринальский дворец председателя Палаты депутатов новоизбранного национального парламента Робето Фико, сообщает канцелярия главы государства.
Встреча состоится в 17.00 (18.00 мск). Как ожидается, Маттарелла предложит Фико вести дальнейшие переговоры по вопросу о формировании нового правительства Италии по итогам мартовских выборов. По мнению многих местных наблюдателей, 43-летний неаполитанец Фико, являющийся одним из наиболее авторитетных деятелей общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), способен вывести из тупика затянувшиеся переговоры о создании нового кабинета министров.
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