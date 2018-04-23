В Италии проведут переговоры по формированию нового правительства

Встреча состоится в 17.00 (18.00 мск). Как ожидается, Маттарелла предложит Фико вести дальнейшие переговоры по вопросу о формировании нового правительства Италии по итогам мартовских выборов. По мнению многих местных наблюдателей, 43-летний неаполитанец Фико, являющийся одним из наиболее авторитетных деятелей общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), способен вывести из тупика затянувшиеся переговоры о создании нового кабинета министров.