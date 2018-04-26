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Судьбу будущего правительства Италии решат на заседании дирекции Демпартии
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Судьбу будущего правительства Италии решат на заседании дирекции Демпартии 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико доложил в четверг вечером президенту страны Серджо Маттарелле, что проведенные по его поручению два раунда консультаций с делегациями «Движения 5 звёзд» и Демократической партией с целью выяснения возможности формирования с их участием правительственной коалиции имеют «положительный результат». Об этом, как сообщает ANSA, он объявил журналистам в Квиринальском дворце после встречи с главой государства.
Роберто Фико, правда, заметил, что теперь «необходимо ждать решения дирекции Демпартии», но главное, считает он, что между двумя политическими силами «запущен диалог».
Вместе с тем, как отмечают итальянские средства массовой информации, по сравнению с первым раундом переговоров, которые председатель палаты депутатов провёл в начале недели, позиция, высказанная демократами в ходе второй встречи, практически не изменились.
Секретарь-руководитель Демократической партии Маурицио Мартина, отметив в качестве «положительного шага» отказ Д5З от диалога с «Лигой» Маттео Сальвини, как и несколько дней назад, указал на различия между двумя партиями, о «которых необходимо сказать из чувства ответственности». Он также сообщил, что заседание дирекции партии, на котором будет обсуждаться подписание «Движением 5 звёзд» «правительственного контраста», назначено на 3 мая.
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