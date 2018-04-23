Ещё
Президент Италии дал главе Палаты депутатов мандат на переговоры о кабмине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Президент Италии дал главе Палаты депутатов мандат на переговоры о кабмине 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 23 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла дал председателю Палаты депутатов новоизбранного национального парламента Роберто Фико мандат на ведение дальнейших переговоров о формировании нового правительства страны, сообщил генеральный секретарь канцелярии главы государства Уго Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.
В 17.00 (18.00 мск) 43-летний неаполитанец Фико, являющийся одним из наиболее авторитетных деятелей общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), прибыл в Квиринальский дворец, где был принят президентом республики.
По словам Дзампетти, глава государства поручил Фико проверить наличие возможности создания парламентского большинства с участием Д5З и Демократической партии. Глава Палаты депутатов должен доложить президенту о результатах своей миссии в четверг, 26 апреля.
РИА Новости: последние новости
"Цинично и нагло". Экономист об условии США по снятию санкций с "РусАла" Эксперт прокомментировал заявление Минфина США по "Русалу" Цифровизация в госуправлении может сократить 30% чиновников, считает Кудрин
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении272
На Москву обрушится торнадо25
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО78
Назван преемник Саргсяна20
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение