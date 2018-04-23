Президент Италии дал главе Палаты депутатов мандат на переговоры о кабмине

В 17.00 (18.00 мск) 43-летний неаполитанец Фико, являющийся одним из наиболее авторитетных деятелей общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), прибыл в Квиринальский дворец, где был принят президентом республики.