Британская полиция призвала к сдержанности в соцсетях, где обсуждают изнасилование и убийство 14-летней Виктории Соколовой

Полиция графства Уэст-Мидлендс расследует жестокое убийство несовершеннолетней приезжей с постсоветского пространства, тело которой нашли в парке города Вулвергемптон . Девушка с русскоязычным именем и литовским гражданством Виктория Соколова была избита до смерти, а перед этим изнасилована. Преступление породило волну слухов, которые вызвали тревогу представителей правоохранительных органов

По подозрению в совершении этого преступления арестованы два подростка в возрасте 16 и 17 лет, пишет

Труп 14-летней Виктории был найден прохожим около 7:00 12 апреля в парке West в районе Уитмор-Ринс. Согласно выводу судмедэкспертов, девушка скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной при ударе тупым тяжелым предметом по голове.

Накануне вечером родственники Виктории обратились в полицию в связи с ее исчезновением.

Смерть Виктории породила бурные дискуссии в интернете. В связи с этим 22 апреля полиция Уэст-Мидлендса опубликовала открытое письмо членов семьи погибшей литовской эмигрантки, которые попросили не искать виноватых и не распространять слухи, сообщает

Birmingham Live

В полиции также отметили, что уже появились комментарии «с угрозами и ложной информацией», которые могут помешать расследованию.

Как отметила инспектор следственного отдела полиции Кэролайн Корфилд, неподкрепленные доказательствами подозрения могут привести к тому, что пострадают невиновные люди.

У входа в злополучный парк, в котором была убита девушка, местные жители устроили импровизированный мемориал. Туда принесли букеты, а к воротам и ограде привязали сотни воздушных шариков синего цвета, который больше всего любила Виктория. Также был организован сбор пожертвований на похороны погибшей.

Судебное заседание по делу об убийстве Виктории назначено на 8 июня.