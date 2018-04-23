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Британская полиция призвала к сдержанности в соцсетях, где обсуждают изнасилование и убийство 14-летней Виктории Соколовой
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Британская полиция призвала к сдержанности в соцсетях, где обсуждают изнасилование и убийство 14-летней Виктории Соколовой 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Полиция графства Уэст-Мидлендс расследует жестокое убийство несовершеннолетней приезжей с постсоветского пространства, тело которой нашли в парке города Вулвергемптон. Девушка с русскоязычным именем и литовским гражданством Виктория Соколова была избита до смерти, а перед этим изнасилована. Преступление породило волну слухов, которые вызвали тревогу представителей правоохранительных органов.
По подозрению в совершении этого преступления арестованы два подростка в возрасте 16 и 17 лет, пишет
The Daily Mail. Младший из юношей был заключен под стражу.
Труп 14-летней Виктории был найден прохожим около 7:00 12 апреля в парке West в районе Уитмор-Ринс. Согласно выводу судмедэкспертов, девушка скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной при ударе тупым тяжелым предметом по голове.
Накануне вечером родственники Виктории обратились в полицию в связи с ее исчезновением.
Смерть Виктории породила бурные дискуссии в интернете. В связи с этим 22 апреля полиция Уэст-Мидлендса опубликовала открытое письмо членов семьи погибшей литовской эмигрантки, которые попросили не искать виноватых и не распространять слухи, сообщает
Birmingham Live
В полиции также отметили, что уже появились комментарии «с угрозами и ложной информацией», которые могут помешать расследованию.
Как отметила инспектор следственного отдела полиции Кэролайн Корфилд, неподкрепленные доказательствами подозрения могут привести к тому, что пострадают невиновные люди.
У входа в злополучный парк, в котором была убита девушка, местные жители устроили импровизированный мемориал. Туда принесли букеты, а к воротам и ограде привязали сотни воздушных шариков синего цвета, который больше всего любила Виктория. Также был организован сбор пожертвований на похороны погибшей.
Судебное заседание по делу об убийстве Виктории назначено на 8 июня.
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