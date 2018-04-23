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На «парламентском часе» школьники побеседовали с представителями власти
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На «парламентском часе» школьники побеседовали с представителями власти 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Для старшеклассников школы № 2026 провели «парламентский час». Беседу с ребятами на все интересующие их темы провели депутат Московской городской Думы А. Шибаев, руководитель муниципального округа Косино-Ухтомский Р. Чернышев, председатель Молодежной палаты района К. Аветисова.
Встреча началась с информации о Московской городской Думы, ее структуре и деятельности. Также ученики девятых-одиннадцатых классов узнали об органах самоуправления и о Молодежной палате. Множество вопросов своим гостям ребята задали по теме «Приоритетные направления развития города». Учеников интересовало все, что касается районов Косино-Ухтомский, Некрасовки, Новокосина, Люберец. Кроме этого, прозвучала тема раздельного сбора мусора, а также организация движения транспорта, освещения улиц и др. В конце встречи было сделано фото на память.
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