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Участники форума Победителей в Брянске возложили цветы на площади Партизан
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Участники форума Победителей в Брянске возложили цветы на площади Партизан 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотни участников и почетных гостей Международного форума Победителей в Брянске, представители делегаций из стран СНГ, жители области возложили сегодня цветы и венки к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам, освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в среду сообщили в облправительстве региона.
"Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который проходит сегодня в Брянске, начался с церемонии возложения цветов на площади Партизан. Прибыли делегации почетных гостей — более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии, делегации городов и районов Брянской области, юнармейцы, руководители и члены поисковых отрядов и патриотических организаций и объединений региона. Почетные места заняла делегация ветеранов Великой Отечественной войны", — отметили в правительстве Брянской области.
Программой форума предусмотрено проведение рабочих сессий — научно-исследовательской, поисковой, молодежной, и сессии, посвященной реализации и информационной поддержке общественных инициатив. На пленарном заседании форума передадут солдатский медальон бойца Красной Армии Иллариона Стетюхи, останки которого покоятся в братской могиле у поселка Березовский. Форум даст старт межгосударственному движению по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы, в рамках которого в 2018-2020 годах в государствах СНГ планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о войне и противодействие попыткам фальсификации истории.
Форум «Великая Победа» проводится с 2010 года по инициативе общественных патриотических организаций при поддержке администрации президента РФ. Организаторами форума в этом году выступили «Институт Евразийских Исследований» и политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
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