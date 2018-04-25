Участники форума Победителей в Брянске возложили цветы на площади Партизан

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Сотни участников и почетных гостей Международного форума Победителей в Брянске , представители делегаций из стран СНГ, жители области возложили сегодня цветы и венки к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам, освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в среду сообщили в облправительстве региона.

"Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который проходит сегодня в Брянске, начался с церемонии возложения цветов на площади Партизан. Прибыли делегации почетных гостей — более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии , делегации городов и районов Брянской области , юнармейцы, руководители и члены поисковых отрядов и патриотических организаций и объединений региона. Почетные места заняла делегация ветеранов Великой Отечественной войны", — отметили в правительстве Брянской области.

Программой форума предусмотрено проведение рабочих сессий — научно-исследовательской, поисковой, молодежной, и сессии, посвященной реализации и информационной поддержке общественных инициатив. На пленарном заседании форума передадут солдатский медальон бойца Красной Армии Иллариона Стетюхи, останки которого покоятся в братской могиле у поселка Березовский. Форум даст старт межгосударственному движению по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы, в рамках которого в 2018-2020 годах в государствах СНГ планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о войне и противодействие попыткам фальсификации истории.