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В Орле сменился руководитель облздрава
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В Орле сменился руководитель облздрава 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Новым руководителем департамента здравоохранения Орловской области стал Иван Залогин.
В понедельник, 23 апреля, Андрей Клычков представил членам облправительства нового главу ведомства, который приехал в регион из соседней Белгородской области. С 2015 года Иван Залогин занимал пост начальника управления проектной и контрольно-организационной работы департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, а также возглавлял госпиталь для ветеранов войны.
Иван Залогин сменил на посту Александра Лялюхина.
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