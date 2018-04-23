В зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть птенца можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Птенец проявляет сообразительность. Например, он уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Ежедневный рацион маленького пеликана состоит исключительно из рыбных «блюд» — леща, сазана, сельди, окуня. И хотя малыш всячески доказывает родителям свою независимость, они продолжают докармливать его полупереваренной пищей. Сейчас в столичном зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер.

Фото: аnimalreader.ru