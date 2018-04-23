В зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана 

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть птенца можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Птенец проявляет сообразительность. Например, он уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Ежедневный рацион маленького пеликана состоит исключительно из рыбных «блюд» — леща, сазана, сельди, окуня. И хотя малыш всячески доказывает родителям свою независимость, они продолжают докармливать его полупереваренной пищей. Сейчас в столичном зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер.
Эти птицы обитают, в основном, в Греции, Румынии и Болгарии. В европейской части России этих птиц можно встретить на водоемах Кубани, на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги и Терека, в реках Западной Сибири и Алтайского края. Зимует кудрявый пеликан преимущественно в Иране, Ираке и Пакистане, на северо-западе Индии и в Южном Китае.
Фото: аnimalreader.ru