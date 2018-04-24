ФСС утвердил алгоритм действий, по которому спишут безнадежные долги работодателей

ФСС утвердил порядок, согласно которому безнадежные для возврата в бюджет долги работодателей по взносам будут списаны. На этот раз амнистия коснется задолженностей по страхованию на случай болезни и в связи с материнством, а так же пеней и штрафов по ним.

Определять претендентов на выбывание из реестров будут местные отделения фонда. Спишут только те суммы взносов и санкций, срок взыскания которых, установленный Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ истек на 1 января 2017 года.

Специалисты фонда должны отобрать данные по указанным долгам, в отношении которых еще не было вынесено судебного акта о признании их безнадежными к взысканию, и внести их в специальный бланк. Его форма рекомендована Приказом ФСС и заполняется по каждому работодателю.

Полный пакет документов для рассмотрения вопроса по спорным начислениям состоит из:

— «Справки о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, невозможных к взысканию в связи с истечением до 1 января 2017 года срока их взыскания»;

— справки о проведенных мероприятиях по возврату задолженности;

— доказательств совершения попыток взыскания долгов или акта об утилизации соответствующих бумаг после окончании срока их хранения.

В таком составе бумаги передаются комиссии по активам, сформированную при территориальных отделениях ФСС. Заседания органа проводятся по мере необходимости. В течение трех рабочих дней члены комиссии путем голосования должны вынести вердикт в отношении задолженности. Если выбор будет сделан в пользу списания, не позднее следующего рабочего дня, проект соответствующего решения подают на подпись руководителя и главного бухгалтера органа ФСС.