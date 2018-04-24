Ещё
ФСС утвердил алгоритм действий, по которому спишут безнадежные долги работодателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСС утвердил алгоритм действий, по которому спишут безнадежные долги работодателей 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
ФСС утвердил порядок, согласно которому безнадежные для возврата в бюджет долги работодателей по взносам будут списаны. На этот раз амнистия коснется задолженностей по страхованию на случай болезни и в связи с материнством, а так же пеней и штрафов по ним.
Определять претендентов на выбывание из реестров будут местные отделения фонда. Спишут только те суммы взносов и санкций, срок взыскания которых, установленный Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ истек на 1 января 2017 года.
Специалисты фонда должны отобрать данные по указанным долгам, в отношении которых еще не было вынесено судебного акта о признании их безнадежными к взысканию, и внести их в специальный бланк. Его форма рекомендована Приказом ФСС и заполняется по каждому работодателю.
Полный пакет документов для рассмотрения вопроса по спорным начислениям состоит из:
— «Справки о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, невозможных к взысканию в связи с истечением до 1 января 2017 года срока их взыскания»;
— справки о проведенных мероприятиях по возврату задолженности;
— доказательств совершения попыток взыскания долгов или акта об утилизации соответствующих бумаг после окончании срока их хранения.
В таком составе бумаги передаются комиссии по активам, сформированную при территориальных отделениях ФСС. Заседания органа проводятся по мере необходимости. В течение трех рабочих дней члены комиссии путем голосования должны вынести вердикт в отношении задолженности. Если выбор будет сделан в пользу списания, не позднее следующего рабочего дня, проект соответствующего решения подают на подпись руководителя и главного бухгалтера органа ФСС.
ПРИКАЗ ФСС РФ от 06.02.2018 № 35  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
ФНС откроет налоговую тайну Сегодня и завтра в ИФНС дни открытых дверей НДС-вычет при СМР можно переносить
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США158
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины292
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении145
Кремль готовит суперманевр526
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение