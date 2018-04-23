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Эксперт: Сближение между Москвой и Пекином ускоряется
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Эксперт: Сближение между Москвой и Пекином ускоряется 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что отношения с Китаем являются ключевым приоритетом внешней политики России.
Сергей Лавров отметил, что в настоящее время партнерские вязи между странами растут — сотрудничество находится очень высоком уровне, являясь важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций двух стран.
Российский дипломат также отметил, что Россия и Китай выступают за строгое соблюдение международного права, и подобная позиция играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире, передает ФАН.
Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов полагает, что в ближайшие годы Китай станет для России торговым партнером номер один.
— Западные аналитики долго рассказывали о непримиримых противоречиях наших стран, но в перспективе ближайших десятилетий мы имеем совершенно иную картину. Сближение между нашими странами заметно ускоряется, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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