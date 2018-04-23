Эксперт: Сближение между Москвой и Пекином ускоряется

Сергей Лавров отметил, что в настоящее время партнерские вязи между странами растут — сотрудничество находится очень высоком уровне, являясь важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций двух стран.

Российский дипломат также отметил, что Россия и Китай выступают за строгое соблюдение международного права, и подобная позиция играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире, передает ФАН.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов полагает, что в ближайшие годы Китай станет для России торговым партнером номер один.