Тургруппы в Сочи стали чаще регистрировать свои походы у спасателей

Вячеслав Иващенко. СОЧИ , 23 апреля. / ТАСС /. Число туристических групп, которые перед началом похода регистрируются у спасателей, в последние годы в Сочи значительно выросло. Этому помогли новые требования законодательства для детского туризма и то, что люди начинают больше заботиться о своей безопасности, сообщил ТАСС во вторник начальник спасательного подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС

"Люди понемногу стали привыкать к тому, что надо регистрироваться. Те, кто постоянно этим занимается, идет в спортивный поход или детей водит — им уже как «Отче наш»: звонят и ставят в известность, потому что понимают, что это их безопасность и тех, кого они ведут в горы или в лес. Тем более, что закон сейчас обязывает детские группы заранее даже не о походе, а о любой поездке за пределы своего города. Определенно, можем говорить, что в целом регистрироваться стали чаще", — рассказал Иващенко.

Он уточнил, что летом в горах вокруг Сочи может быть зарегистрировано одновременно по 200-300 групп, сколько еще туристов не извещают спасателей — неизвестно.

"Мне кажется, что не регистрируются даже не потому, что не хотят, а потому что не знают о том, что это можно и нужно сделать. Но если люди не встали на учет, то в случае ЧП это чревато большими проблемами: во-первых, в горах далеко не везде есть связь, и вызвать помощь сложно, потом не все могут внятно объяснить, где находятся, и время тратится на поиск группы. А между тем есть такое понятие, как «золотое» время — период, когда спасти человека можно даже в тяжелой ситуации", — добавил начальник спасподразделения.

Для удобства и безопасности туристов

Он отметил, что сейчас для удобства туристов делается все возможное. Можно даже не приходить в службу, а позвонить по выложенному в интернете телефону и рассказать, по какому маршруту и в каких числах группа идет, сколько человек и есть ли среди них дети. Если маршрут сложный, его рекомендуют разбить на несколько участков: пометить в каких числах в какую точку предполагается выйти. Также обозначают контрольное время, до которого группа должна вернуться и позвонить спасателям.

"Мы просим людей оставлять номера телефона — руководителя и еще два-три номера группы. Понятно, что в горах связи нет, но когда они выходят в город или туда, где есть связь, они должны отзвониться [спасателям]. В журнале стоит об этом пометка, и если в условленное время люди не вышли на связь, то им перезванивают. Если группа не выходит на связь, спасатели выдвигаются на помощь по заявленному маршруту, и это позволяет серьезно сократить сроки оказания помощи", — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь замначальника информационного отдела Южного регионального поисково-спасательного отряда Римма Перминова рассказала, что в Сочи перед походом можно зарегистрироваться в отряде МЧС, в муниципальной спасательной службе или краевом «КубаньСпасе» — в случае необходимости работать спасатели все равно будут совместно. При регистрации специалисты служб, понимая обстановку в районе, могут помочь скорректировать маршрут.

"Когда люди обращаются, их предупреждают и о метеопрогнозе (лавинной опасности, обильных осадках и другом), указывают на особенно сложные участки — неопытной группе могут посоветовать его обойти, советуют, какое необходимо снаряжение. И любой спасатель, если нужна дополнительная консультация, может помочь", — отметила она.