Встреча префекта САО с населением пройдет в школе на Дмитровском шоссе

Традиционная встреча префекта САО Владислава Базанчука с жителями округа состоится 25 апреля. Желающих принять участие в мероприятии будут ждать в школе по адресу Дмитровское шоссе, д. 137. Как рассказали в пресс-службе префектуры, речь на встрече пойдет об озеленительных работах.

— Тема предстоящей встречи — «О проведении работ по озеленению территории округа и содержанию зеленых насаждений», — пояснил представитель префектуры.

Как обычно, префект ответит на вопросы собравшихся — как в рамках основной повестки, так и на любые другие.

Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительной регистрации для участия не требуется. (мю)