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Встреча префекта САО с населением пройдет в школе на Дмитровском шоссе
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Встреча префекта САО с населением пройдет в школе на Дмитровском шоссе 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Традиционная встреча префекта САО Владислава Базанчука с жителями округа состоится 25 апреля. Желающих принять участие в мероприятии будут ждать в школе по адресу Дмитровское шоссе, д. 137. Как рассказали в пресс-службе префектуры, речь на встрече пойдет об озеленительных работах.
— Тема предстоящей встречи — «О проведении работ по озеленению территории округа и содержанию зеленых насаждений», — пояснил представитель префектуры.
Как обычно, префект ответит на вопросы собравшихся — как в рамках основной повестки, так и на любые другие.
Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительной регистрации для участия не требуется. (мю)
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