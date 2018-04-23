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Ярославцы нашли «выход из ада»: на Пятёрке обвалился асфальт
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Ярославцы нашли «выход из ада»: на Пятёрке обвалился асфальт 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мы уже привыкли к тому, что со снегом в нашем городе сходит и асфальт. Пора привыкать и к тому, что вместе со снегом пропадают люки. Огромная дыра зияет теперь на перекрёстке улиц Угличской и Чехова. Похоже, выход из ада всё-таки нашёлся. Ведь в прошлую пятницу такую же картину можно было наблюдать в Брагино возле парка Победы. Ярославцы сразу пошутили: «Вот он, вход в ад». А это, видимо, выход.
— Я был в курсе уже с утра и сразу же дал поручения, чтобы разобрались, кому этот участок дороги принадлежит. И чтобы немедленно всё устранили, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.
Кстати, на данный момент огромную дыру, которая зияла рядом с детской площадкой в парке Брагино, засыпали.
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