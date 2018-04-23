Зеленоградские полицейские поддержали «День донора»

Полицейские Зеленограда сдали свою кровь во время акции «День донора».

Зеленоградские полицейские часто приезжают одними из первых на места происшествий, где видят пострадавших людей, остро нуждающихся в переливании крови. Поэтому каждый страж порядка, сдававший кровь, целиком и полностью осознавал, для чего он это делает. Полицейские уже не первый год участвуют в этой акции.