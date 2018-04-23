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Зеленоградские полицейские поддержали «День донора»
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Зеленоградские полицейские поддержали «День донора» 

Префектура Зеленоградского административного округа 55 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Полицейские Зеленограда сдали свою кровь во время акции «День донора».
Зеленоградские полицейские часто приезжают одними из первых на места происшествий, где видят пострадавших людей, остро нуждающихся в переливании крови. Поэтому каждый страж порядка, сдававший кровь, целиком и полностью осознавал, для чего он это делает. Полицейские уже не первый год участвуют в этой акции.
— Нашей основной задачей стало привлечение внимания к необходимости проявления человечности не только при несении службы, но и выполнение каждым из нас своего гражданского долга. И сегодняшнее участие сотрудников полиции в сдаче крови — это еще несколько спасенных человеческих жизней. Молодые люди, отдавая свою кровь, не только совершают доброе дело, но и демонстрируют широту и благородство души, — прокомментировал начальник отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Борис Баршев, который также стал участником акции.
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