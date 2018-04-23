Зеленоградские полицейские поддержали «День донора» 

Полицейские Зеленограда сдали свою кровь во время акции «День донора».
Зеленоградские полицейские часто приезжают одними из первых на места происшествий, где видят пострадавших людей, остро нуждающихся в переливании крови. Поэтому каждый страж порядка, сдававший кровь, целиком и полностью осознавал, для чего он это делает. Полицейские уже не первый год участвуют в этой акции.
— Нашей основной задачей стало привлечение внимания к необходимости проявления человечности не только при несении службы, но и выполнение каждым из нас своего гражданского долга. И сегодняшнее участие сотрудников полиции в сдаче крови — это еще несколько спасенных человеческих жизней. Молодые люди, отдавая свою кровь, не только совершают доброе дело, но и демонстрируют широту и благородство души, — прокомментировал начальник отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Борис Баршев, который также стал участником акции.