С каких улиц Костромы за два дня вывезли 378 кубометров мусора?

С улиц Костромы за два дня муниципальными службами ЖКХ вывезено 378 кубометров мусора, узнал KOSTROMA.TODAY. Кроме этого, мусор вывозят управляющие компании — всего в городе собрано более 1000 кубометров мусора.

В выходные в уборке Костромы приняло участие более 5 тысяч жителей. Они привели в порядок более 50 улиц.

«Приведены в порядок зелёные зоны вдоль улиц Юрия Смирнова, Индустриальной, Ново-Полянской, Полянской, Свердлова, Кинешемского шоссе, проспекта Мира», — рассказали в пресс-службе администрации Костромы.

Субботники также прошли в 1780 дворах.

Следующие субботники в Костроме планируется провести 28 и 29 апреля. От мусора будут убраны озелененные территории, прибрежные зоны водных объектов, места массового отдыха.