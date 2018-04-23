Ещё
С каких улиц Костромы за два дня вывезли 378 кубометров мусора?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С каких улиц Костромы за два дня вывезли 378 кубометров мусора? 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
С улиц Костромы за два дня муниципальными службами ЖКХ вывезено 378 кубометров мусора, узнал KOSTROMA.TODAY. Кроме этого, мусор вывозят управляющие компании — всего в городе собрано более 1000 кубометров мусора.
В выходные в уборке Костромы приняло участие более 5 тысяч жителей. Они привели в порядок более 50 улиц.
«Приведены в порядок зелёные зоны вдоль улиц Юрия Смирнова, Индустриальной, Ново-Полянской, Полянской, Свердлова, Кинешемского шоссе, проспекта Мира», — рассказали в пресс-службе администрации Костромы.
Субботники также прошли в 1780 дворах.
Следующие субботники в Костроме планируется провести 28 и 29 апреля. От мусора будут убраны озелененные территории, прибрежные зоны водных объектов, места массового отдыха.
Kostroma.Today: последние новости
Ограждение аллеи на проспекте Мира отремонтируют за 4,5 миллиона Костромскими судебными приставами пока руководит новый человек Костромской афганец Игорь Жулев всю зиму не могу выйти из дома
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег217
Индия лишила Россию Су-57472
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение22
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги32
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение