«Дачный сезон» откроется в Вологде на ул. Сергея Орлова

Ярмарка «Дачный сезон» переносится с площади Революции на ул. Сергея Орлова. Торговля семенами, рассадой, удобрениями и инструментами откроется 28 апреля в 10 утра. Там можно будет купить все необходимое для сада и огорода.

Вологжане смогут приобрести саженцы овощных культур, кустов, а также семенной картофель. А кроме того, удобрения, садовый инструмент и инвентарь. Свое участие уже подтвердили племзаводы «Майский» и «Вологодский», комбинат «Тепличный», и другие.

На торговых рядах дачники найдут садовую мебель, элементы ландшафтного дизайна, ограждения, керамику, модели уличного освещения и подсветки, редкие виды растений и многое другое. Там же специалисты проведут бесплатные консультации по уходу за растениями и ландшафтному дизайну от садоводов и огородников.

Ярмарка продлится до 17 часов. На время торговли по ул. Орлова будет перекрыто движение. Проезд закроют от ресторана «Белладжио», где будет организована парковка, до Кремлевской площади.

Дополнительная информация о ярмарке и прием заявок по телефону — 72-05-76. Организует «Дачный сезон» Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

В этот же день на площади Революции пройдет выставка спасательной техники, организованная к 100-летию пожарной части.