«Водный союз» предупредил курганцев о плановом отключении воды 

Как сообщает пресс-служба АО «Водный союз», завтра, 24 апреля с 8 до 21 часа в связи с заменой запорной арматуры по ул. Криволапова, 28 холодное водоснабжение будет отключено у потребителей по адресам: ул. Криволапова, 28 (Теплопункт), 28, 28А, ул. 4 Больничная, 8, 10, ул. Карельцева, 107, 109, 111.
На период ремонтных работ курганцев просят обеспечить запас воды.
Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.