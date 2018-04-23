«Водный союз» предупредил курганцев о плановом отключении воды

Как сообщает пресс-служба АО «Водный союз», завтра, 24 апреля с 8 до 21 часа в связи с заменой запорной арматуры по ул. Криволапова, 28 холодное водоснабжение будет отключено у потребителей по адресам: ул. Криволапова, 28 (Теплопункт), 28, 28А, ул. 4 Больничная, 8, 10, ул. Карельцева, 107, 109, 111.

На период ремонтных работ курганцев просят обеспечить запас воды.