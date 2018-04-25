Новые подрядчики займутся уборкой улиц

Городские власти проанализировали работу каждой компании зимой. Выявили аутсайдеров, с которыми перестанут сотрудничать. В том числе это связано с работой во время снегопада. Глава администрации Кирова Илья Шульгин накануне заявил, что результат стараний дорожников «нельзя назвать удовлетворительным». Главная проблема — нехватка снегоуборочной техники. Кроме того, подрядчики успели переоборудовать половину машин к лету. Всем рекомендовали увеличить автопарк. Также есть претензии к оперативности вывода техники на улицы. Колонны прошлись по центральным магистралям в ночь с воскресенья на понедельник. Но было уже поздно — на дорогах образовались ледяные накаты, сообщает горадминистрация.

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