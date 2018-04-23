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Эксперт оценил заявление Ирана по возможному возобновлению ядерной программы
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Эксперт оценил заявление Ирана по возможному возобновлению ядерной программы 

RT на русском 1 час назад
Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Тегерана по возможному возобновлению ядерной программы.
Как отметил эксперт, на примере КНДР Иран убеждается, что только наличие ракетно-ядерного оружия вынуждает те же Соединённые Штаты считаться с тем или иным государством.
«В случае срыва СВПД России будет сложней развивать отношения с Ираном, так как антииранские санкции будут ограничивать и нас. Но прежде всего сохранение суверенитета Ирана важно России потому, что уничтожение нынешнего режима страны приведет к дестабилизации в регионе Каспийского моря», — заявил Почта.
Ранее в Белом доме рассказали о «значительном продвижении» в доработке иранской сделки.
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