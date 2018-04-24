Более 6 тысяч пользователей зарегистрировались в «Доброделе» за неделю

Свыше 6 тысяч пользователей зарегистрировались на интернет-портале «Добродел» на прошлой неделе, чтобы сообщать властям Подмосковья о проблемах на местах, сообщил на заседании регионального правительства во вторник заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев

«Более 6 тысяч человек зарегистрировались на «Доброделе» на прошлой неделе, почти 2,5 тысячи установили соответствующее мобильное приложение. Поступило почти 23 тысячи сообщений о проблемах. Мы близки к параметрам 90 тысяч сообщений в месяц, мы их должны эффективно отрабатывать. И мы в целом успеваем их отрабатывать. 30 тысяч ответов мы дали на прошлой неделе», — сказал Шадаев.

Он отметил, что в топ проблем, о которых сообщают пользователи, вошли уборка дворов, ямы во дворах, состояние детских площадок, освещение улиц, плохое состояние тротуаров.

«Очень приятно, что по жалобам на уборку дворов мы достаточно своевременно и в срок выполняем, так же как и по ямам во дворах», — подчеркнул Шадаев.

По его словам, всего в системе «Добродел» зарегистрировано почти 600 тысяч человек, приложение установили более 280 тысяч человек, направлено более 1,2 миллиона сообщений о проблемах.