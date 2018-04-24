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Более 6 тысяч пользователей зарегистрировались в «Доброделе» за неделю
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Более 6 тысяч пользователей зарегистрировались в «Доброделе» за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 6 тысяч пользователей зарегистрировались на интернет-портале «Добродел» на прошлой неделе, чтобы сообщать властям Подмосковья о проблемах на местах, сообщил на заседании регионального правительства во вторник заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.
«Более 6 тысяч человек зарегистрировались на «Доброделе» на прошлой неделе, почти 2,5 тысячи установили соответствующее мобильное приложение. Поступило почти 23 тысячи сообщений о проблемах. Мы близки к параметрам 90 тысяч сообщений в месяц, мы их должны эффективно отрабатывать. И мы в целом успеваем их отрабатывать. 30 тысяч ответов мы дали на прошлой неделе», — сказал Шадаев.
Он отметил, что в топ проблем, о которых сообщают пользователи, вошли уборка дворов, ямы во дворах, состояние детских площадок, освещение улиц, плохое состояние тротуаров.
«Очень приятно, что по жалобам на уборку дворов мы достаточно своевременно и в срок выполняем, так же как и по ямам во дворах», — подчеркнул Шадаев.
По его словам, всего в системе «Добродел» зарегистрировано почти 600 тысяч человек, приложение установили более 280 тысяч человек, направлено более 1,2 миллиона сообщений о проблемах.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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