Центр соцобслуживания «Мещанский» станет площадкой для окружного конкурса

Окружной конкурс социальных работников состоится 25 апреля на базе Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

В состязаниях примут участие десять человек, каждый из которых представит свой район.

— Этот конкурс нужен, чтобы люди узнали, кто такой социальный работник и чем он занимается, — пояснила Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО.

Мещанский район представит Ирина Головина.

Конкурс пройдет в два этапа: теоретический и творческий. Сначала участники продемонстрируют знание нормативной базы, а затем расскажут о себе и своей работе.