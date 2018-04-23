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Центр соцобслуживания «Мещанский» станет площадкой для окружного конкурса
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Центр соцобслуживания «Мещанский» станет площадкой для окружного конкурса 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Окружной конкурс социальных работников состоится 25 апреля на базе Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
В состязаниях примут участие десять человек, каждый из которых представит свой район.
— Этот конкурс нужен, чтобы люди узнали, кто такой социальный работник и чем он занимается, — пояснила Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО.
Мещанский район представит Ирина Головина.
Конкурс пройдет в два этапа: теоретический и творческий. Сначала участники продемонстрируют знание нормативной базы, а затем расскажут о себе и своей работе.
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