Малыши Нижегородского района смастерили птиц из вторсырья

Дошколята Нижегородского района приняли участие в акции «Экология в литературе».

Мероприятие провели специалисты природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» совместно с сотрудниками библиотеки школы № 439 «Интеллект». Малышей познакомили с работой школьной библиотеки, рассказали историю возникновения книг и представили экспозицию, посвященную краеведению.

Основное занятие посвятили пернатым, ведь в апреле отмечают Международный день птиц. Ребята подготовились к экологическому уроку и выступили перед гостями со стихотворениями о птицах. А после приняли участие в мастер-классе — своими руками сделали из вторичных материалов сувениры — птиц.