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Малыши Нижегородского района смастерили птиц из вторсырья
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Малыши Нижегородского района смастерили птиц из вторсырья 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дошколята Нижегородского района приняли участие в акции «Экология в литературе».
Мероприятие провели специалисты природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» совместно с сотрудниками библиотеки школы № 439 «Интеллект». Малышей познакомили с работой школьной библиотеки, рассказали историю возникновения книг и представили экспозицию, посвященную краеведению.
Основное занятие посвятили пернатым, ведь в апреле отмечают Международный день птиц. Ребята подготовились к экологическому уроку и выступили перед гостями со стихотворениями о птицах. А после приняли участие в мастер-классе — своими руками сделали из вторичных материалов сувениры — птиц.
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