Из-за конфликта бизнесменов в Воронеже закроется «крестьянская» лавка Стерлигова 

На её месте появится магазин бывшего партнёра предпринимателя. Лавка скандально известного бизнесмена Германа Стерлигова на Плехановской, 10 закроется в мае, не просуществовав и года. Но горожане не успеют затосковать по «крестьянскому» хлебу за несколько сотен рублей — сразу же на этом месте откроется новый магазин уже бывшего партнёра Стерлигова. Предположительно, речь идёт об уроженце Воронежа Александре Кутелёве, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» собственные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, между некогда единомышленниками, которые ратуют за всё естественное, призывают жить по законам Божьим и относиться ко всем с любовью, произошёл конфликт. Что легло в его основу, неизвестно, но на странице Александра Кутелёва есть записи, в которых его товарищ Павел Новиков сообщает о поступающих со стороны Стерлигова провокациях и клевете. Сам Кутелёв в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» сообщил, что готов будет прокомментировать изменения в работе через неделю. Тем не менее, через социальные сети бизнесмен ищет себе двух помощниц — вероятно, для работы в старом магазине под новым товарным знаком. Сохранится ли там фейсконтроль и обернётся ли открытие лавки скандалом, как в 2017-м, будет известно в мае.
Справка Лавка «Хлеб Германа Стерлигова» в Воронеже заработала 27 июля. Подготовка к открытию магазина, находящегося в одном здании с мэрией, обернулась настоящим скандалом, где главными недовольными оказались воронежские чиновники и силовики. Два часа тогда ещё дружные Александр Кутелёв и сам Герман Стерлигов боролись с правоохранителями за право оставить вывеску, говорящую об открытой неприязни к геям. Полицейским удалось снять табличку, но вскоре на двери появилась её миниатюрная копия, а над дверью — более крупное объявление от руки. Кутелёв написал заявление в полицию по факту разбойного нападения на него. Архитекторы и полицейские пытались указать на нарушение Стерлиговым закона. Первые говорили о несоответствии оформления магазина дизайн-регламенту, вторые — о запрете на нецензурные вывески. И те, и другие оказались неправы — здание, в котором находится лавка, входит в перечень объектов культурного наследия как «Дом Шведченко» и потому не подчиняется дизайн-регламенту, а вывеска содержит речевую грубость, но не более того. А она законами не запрещена. Однако нарушение закона в действиях предпринимателя всё же нашлось: статус объекта культурного наследия обязывает арендатора помещения согласовать видоизменение фасада здания, но бизнесмен этого не сделал. Вывеску сняли и заменили на менее грубую. Екатерина Трещикова