Ещё
Из-за конфликта бизнесменов в Воронеже закроется «крестьянская» лавка Стерлигова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за конфликта бизнесменов в Воронеже закроется «крестьянская» лавка Стерлигова 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На её месте появится магазин бывшего партнёра предпринимателя. Лавка скандально известного бизнесмена Германа Стерлигова на Плехановской, 10 закроется в мае, не просуществовав и года. Но горожане не успеют затосковать по «крестьянскому» хлебу за несколько сотен рублей — сразу же на этом месте откроется новый магазин уже бывшего партнёра Стерлигова. Предположительно, речь идёт об уроженце Воронежа Александре Кутелёве, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» собственные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, между некогда единомышленниками, которые ратуют за всё естественное, призывают жить по законам Божьим и относиться ко всем с любовью, произошёл конфликт. Что легло в его основу, неизвестно, но на странице Александра Кутелёва есть записи, в которых его товарищ Павел Новиков сообщает о поступающих со стороны Стерлигова провокациях и клевете. Сам Кутелёв в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» сообщил, что готов будет прокомментировать изменения в работе через неделю. Тем не менее, через социальные сети бизнесмен ищет себе двух помощниц — вероятно, для работы в старом магазине под новым товарным знаком. Сохранится ли там фейсконтроль и обернётся ли открытие лавки скандалом, как в 2017-м, будет известно в мае.
Справка Лавка «Хлеб Германа Стерлигова» в Воронеже заработала 27 июля. Подготовка к открытию магазина, находящегося в одном здании с мэрией, обернулась настоящим скандалом, где главными недовольными оказались воронежские чиновники и силовики. Два часа тогда ещё дружные Александр Кутелёв и сам Герман Стерлигов боролись с правоохранителями за право оставить вывеску, говорящую об открытой неприязни к геям. Полицейским удалось снять табличку, но вскоре на двери появилась её миниатюрная копия, а над дверью — более крупное объявление от руки. Кутелёв написал заявление в полицию по факту разбойного нападения на него. Архитекторы и полицейские пытались указать на нарушение Стерлиговым закона. Первые говорили о несоответствии оформления магазина дизайн-регламенту, вторые — о запрете на нецензурные вывески. И те, и другие оказались неправы — здание, в котором находится лавка, входит в перечень объектов культурного наследия как «Дом Шведченко» и потому не подчиняется дизайн-регламенту, а вывеска содержит речевую грубость, но не более того. А она законами не запрещена. Однако нарушение закона в действиях предпринимателя всё же нашлось: статус объекта культурного наследия обязывает арендатора помещения согласовать видоизменение фасада здания, но бизнесмен этого не сделал. Вывеску сняли и заменили на менее грубую. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Жители воронежского села: «Стена в местной амбулатории вот-вот рухнет на пациентов» Воронежские военные потратят полторы тонны краски на подготовку техники к Параду Победы В Воронеже открылся 12-тысячный магазин крупной торговой сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег216
Индия лишила Россию Су-57468
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение24
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги32
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение