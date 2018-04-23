«Катюша» и Т-34: техника с полей сражений будет участвовать в параде Победы в Ростове 

Стали известны детали грядущего торжества на Театральной площади. В честь 73-летней годовщины Победы на улицы Ростова выйдет техника, которую поисковые отряды в минувшем году нашли на местах боевых действий.
Подготовка в параду Победы
— В параде примет участие легендарная «Катюша», на площадь также выведут два танка, найденных, под Ростовом. Это Т-34 и Т-70. Также по Театральной площади проедут три бронеавтомобиля и грузовики с солдатами в форме военных лет, — сообщил координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» в Ростове Андрей Кудряков.
После парада технику выставят около кинотеатра «Ростов» и начнет свое шествие «Бессмертный полк».
— Принять участие в шествии «Бессмертного полка» может абсолютно любой ростовчанин. Приглашаем всех желающих почтить память фронтовиков: тех, кто не дожил до этого дня или просто не смог прийти на праздник. Сбор с 8 до 9 утра 9 мая в парке имени Фрунзе. Регистрация не требуется. Возрастных ограничений нет, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.