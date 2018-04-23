На картах Google нашли новую аномалию

Аномальный кратер необъяснимого образования был обнаружен совершенно случайно. Некоторые пользователи сразу начали строить теории, что перед ними прямое доказательство существования внеземной жизни.

Аэрофотосъемка и в самом деле запечатлела кратер явно нерукотворного происхождения. Размеры его действительно впечатляют: четыре километра в ширину и 160 метров в глубину.

Существует предположение, что он появился после падения метеорита примерно 50 тысяч лет назад. Но сторонники новой теории парируют эту версию: неправильная форма не вяжется с теорией о падении метеорита — кратеры взрывного происхождения, как правило, имеют круглую форму, а тут она почти квадратная.

Еще одним аргументом является то, что метеорит подобных размеров создал бы массу разрушений и наверняка оставил след в истории. В чем-то они и в самом деле могут быть правы — к примеру, положивший конец динозаврам метеорит имел примерно такие же размеры.