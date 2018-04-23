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Военные инженеры ЦВО восстановили дорожное сообщение с поселком в Горном Алтае, отрезанным половодьем от «большой земли»
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Военные инженеры ЦВО восстановили дорожное сообщение с поселком в Горном Алтае, отрезанным половодьем от «большой земли» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они навели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления разрушенного дорожного сообщения с населенным пунктом Ая.
Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) навели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления разрушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая (население составляет 2,2 тыс. человек) в Горном Алтае.
Соответствующее решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в Алтайском районе Алтайского края.
Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, на автомобилях КамАЗ и Урал с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый в населённого пункта Ая. Для наведения 60 метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволили снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между посёлком Ая с населёнными пунктами Горного Алтая.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС в связи с первой волной паводка. В регионе пострадали более 50 мостов, на данный момент создаются документы по их ремонту и восстановлению. По решению алтайских властей 22 апреля режим чрезвычайной ситуации снят.
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