Военные инженеры ЦВО восстановили дорожное сообщение с поселком в Горном Алтае, отрезанным половодьем от «большой земли»

Они навели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления разрушенного дорожного сообщения с населенным пунктом Ая.

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) навели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления разрушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая (население составляет 2,2 тыс. человек) в Горном Алтае

Соответствующее решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в Алтайском районе Алтайского края

Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, на автомобилях КамАЗ и Урал с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый в населённого пункта Ая. Для наведения 60 метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволили снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между посёлком Ая с населёнными пунктами Горного Алтая.