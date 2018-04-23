Улицу Тургенева в Краснодаре отремонтируют не раньше октября

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Евгений Первышов обсудил темпы проведения работ и сроки их выполнения. Данные вопросы практически стали камнем преткновения. В начале месяца в ЗСК заявили о выявленных проблемах. Связаны они были с деньгами. А капитальный ремонт ул. Тургенева ведется по госпрограмме.

Из-за отсутствия средств, которые по официальной версии не успели вовремя освоить, работы чуть не заморозили.

Однако городские чиновники поспешили заверить, что все дело всего лишь в погодных условиях. С тех пор администрация Краснодара держит ход ремонта ул. Тургенева на особом контроле.

Тем не менее мэр Евгений Первышов сегодня сообщил, что принято решение о продлении действующего контракта по капремонту ул. им. Тургенева:

— Действительно, были объективные трудности с организацией работ по капитальному ремонту улицы Тургенева, которые вызвали справедливое недовольство жителей. Это одна из ключевых городских магистралей, и ее приведение в порядок нельзя было остановить. Решения проблем найдены, подрядчику оказана необходимая помощь, работы вернулись в активную стадию.

Исходя из этого, становится понятно, что финансовые трудности, видимо, действительно были, каким способом они устранены, не известно. На заседании ЗСК предлагалось взять кредит или дожидаться возможности выделить средства из бюджета.

Так или иначе во время инспекции мэра капитальный ремонт ул. Тургенева действительно шел полным ходом.

Директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов доложил, что на участке от ул. Северной до ул. Артиллерийской ведется устройство нижних слоев основания дороги из гравийно-песчаной смеси, для этого завезено более 1500 куб. м материала, более 1000 куб. м песка. Нижний слой основания уже готов и сдан в лабораторию. От ул. Артиллерийской до ул. им. Бабушкина завершено уплотнение земельного полотна.

К асфальтированию по новому графику должны приступить в июне. Большую часть работ обещают выполнить в течение лета. Срок контракта с подрядной организацией продлен до октября. Ремонт ведется в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».