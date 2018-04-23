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В крае проведут демонстрационный показ техники, выпускаемой в регионе?
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В крае проведут демонстрационный показ техники, выпускаемой в регионе? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Слышал, что в крае будут проводить демонстрационный показ техники и оборудования, выпускаемого в регионе. Неужели нам есть что показывать?
На этой неделе в селе Поспелиха на базе Алтайской государственной зональной машиностроительной станции будет проводиться демонстрационный показ техники и оборудования для сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, выпускаемых предприятиями Алтайского края. И, между прочим, её спектр весьма широк.
По словам начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимира Локтюшова, в данном мероприятии примут участие 20 промышленных предприятий региона, которые представят более 40 единиц техники и оборудования в стационарном показе и 12 единиц в динамике — то есть в работе и движении.
Основной целью проведения демонстрационного показа является продвижение выпускаемой в крае техники и ознакомление сельхозтоваропроизводителей с новинками. У гостей показа будет возможность пообщаться с производителями техники по вопросам эксплуатации и «конструктивно» покритиковать заводчан за недостатки.
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