В двух микрорайонах Курска отключат холодную воду 26 апреля

С четверга, 26 апреля, в Курске начнутся отключения холодной воды, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».

С 8.00 до 21.00 отключат воду в микрорайонах «Волокно» и «Аккумулятор» на улицах:

Широкая, Ольховские с прилегающими улицами;Энгельса (от площади Дзержинского до улицы Малиновой), Дзержинского, К. Армии, Пионеров и прилегающие к ним улицы (от 50 лет Октября — улица Энгельса до улицы Советской-Белинского),50 лет Октября (от Дзержинского до Бойцов 9 Дивизии), Большевиков, Суворовская и прилегающие к ним улицы, Суворовские переулки.