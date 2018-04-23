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В двух микрорайонах Курска отключат холодную воду 26 апреля
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В двух микрорайонах Курска отключат холодную воду 26 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С четверга, 26 апреля, в Курске начнутся отключения холодной воды, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».
С 8.00 до 21.00 отключат воду в микрорайонах «Волокно» и «Аккумулятор» на улицах:
Широкая, Ольховские с прилегающими улицами;Энгельса (от площади Дзержинского до улицы Малиновой), Дзержинского, К. Армии, Пионеров и прилегающие к ним улицы (от 50 лет Октября — улица Энгельса до улицы Советской-Белинского),50 лет Октября (от Дзержинского до Бойцов 9 Дивизии), Большевиков, Суворовская и прилегающие к ним улицы, Суворовские переулки.
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