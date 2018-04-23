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МФЦ Рязани и области изменили накануне праздников изменили график работы
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МФЦ Рязани и области изменили накануне праздников изменили график работы
АиФ Рязань
32 минуты назад
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Многофункциональные центры
Рязани
и области в майские праздники изменят график работы, сообщается на портале «Мои документы».
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