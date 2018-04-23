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МФЦ Ленобласти объявил график работы в майские праздники
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МФЦ Ленобласти объявил график работы в майские праздники 

Ivyborg.ru 1 час назад
Многофункциональный центр Ленинградской области объявил график работы в праздничные и предпраздничные дни мая.
Филиалы и отделы МФЦ «Мои Документы» будут отдыхать только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая — предпраздничный рабочий день, территориальные отделения будут работать до 20:00 часов.
Предприниматели же смогут воспользоваться услугами «МФЦ для бизнеса» 28 апреля и 8 мая до 17:00 часов. Бизнес-офисы приостановят работу 29 и 30 апреля, 1,2 и 9 мая.
Сегодня на территории Ленинградской области работают 33 филиала и отдела МФЦ «Мои Документы», а также 5 бизнес-офисов, предоставляющие гражданам более 400 государственных и муниципальных услуг. Ранее сообщалось, что многофункциональные центры Ленобласти и за первые три месяца 2018 года получили 867 тысяч обращений граждан, что на 33% больше, чем в 2017 году
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