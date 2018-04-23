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Креативщики из Челябинска победили в международном фестивале маркетинга
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Креативщики из Челябинска победили в международном фестивале маркетинга 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сегодня стали известны результаты Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы«Белый Квадрат". Гран-при одного из ведущих креативных фестивалей Восточной Европы взяло Уральское рекламное агентство «Восход». Самым креативным агентством России их признали за айдентику, разработанную для Анти-школы «Корпус».
Айдентика — это визуальная составляющая бренда, которая повышает его узнаваемость и создать впечатление целостности для потребителей.
— «Корпус» не похож на классический тип учебных заведений, его цель — это создание команд с прорывным потенциалом. В «Корпусе» юноши 16-21 лет бесплатно обучаются инновационным IT-дисциплинам: блокчейн-технологиям, машинному обучению, робототехнике и моушн-дизайну. И после девяти месяцев обучения командами запускают стартапы, — объясняют представители Анти-школы. — Поскольку «Корпус» — это IT-школа акселератор, то «Восход» обратился к самой основе информационных технологий: дискретной математике. Пожалуй, самое ее красивое проявление — клеточные автоматы. Это математические модели, симулирующие разные процессы нашей жизни. Они открыты в середине прошлого века, но их полный потенциал не изучен до сих пор. Клеточные автоматы нашли свое применение практически во всех науках, но самый большой вклад внесли в развитие компьютерных технологий. Без них невозможно существование программирования, робототехники, блокчейна, криптографии.
В ходе работы над айдентикой «Восход» создал специальный интерфейс, преобразующий любое слово в уникальный паттерн при помощи клеточного автомата — симбиоз программирования и дизайна. Так правила орфографии рождают правила клеточного автомата, а айдентика получает бесконечные возможности для развития. Теперь с айдентикой «Корпуса» специалисты агентства «Восход» примут участие в битве за золото самого престижного в мире фестиваля рекламы «Каннские львы».
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