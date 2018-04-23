Тайны мороженого узнали школьники из Богородского

Учащиеся школы посетили фабрику мороженого «Чистая линия».

Второклассники школы №1349 побывали в «царстве мороженого». Для них была организована экскурсия на фабрику «Чистая линия». Ребята получили в этот день уникальную возможность собственными глазами увидеть, как же делается вкусное мороженое, которое любят все дети и многие взрослые.

Представители фабрики показали и рассказали школьникам из Богородского про все этапы и тайны производства лакомства. Они увидели, к примеру, как пломбир заполняет стаканчики, или эскимо покрывается глазурью.

И, конечно же, всех экскурсантов ждала дегустация, в том числе нежнейшего свежего мороженого (до заморозки), которое можно попробовать только на фабрике «Чистая линия».