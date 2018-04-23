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Промсельхозбанк намерен подать иск о банкротстве головной структуры Fesco
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Промсельхозбанк намерен подать иск о банкротстве головной структуры Fesco 

Rambler News Service 1 час назад
Промсельхозбанк сообщил о намерении подать иск о банкротстве головной структуры Fesco — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», следует из сообщения банка на сайте единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц «Федресурс».
«Промышленный сельскохозяйственный банк на основании п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО «ДВМП» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.
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