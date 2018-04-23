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Дети Воскресной школы прошли «Фронтовыми дорогами»
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Дети Воскресной школы прошли «Фронтовыми дорогами» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
22 апреля 2018 года воспитанники Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане приняли участие в интерактивной программе «Фронтовыми дорогами», подготовленной Музеем героев к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Музей героев Советского Союза и Российской Федерации на Новочеремушкинской улице уже второй раз принимает юных прихожан Казанского храма. В прошлом году Воскресная школа посетила обзорную экскурсию, познакомившись с героями разных эпох. На этот раз ребята приняли участие в увлекательной программе, посвященной 75-летию Сталинградской битвы, которая не только обогатила ребят новыми знаниями об одном из самых важных сражений Великой Отечественной войны, но и многому научила. Об этом сообщается на сайте храма.
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