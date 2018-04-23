Дети Воскресной школы прошли «Фронтовыми дорогами»

22 апреля 2018 года воспитанники Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане приняли участие в интерактивной программе «Фронтовыми дорогами», подготовленной Музеем героев к 75-летию победы в Сталинградской битве.