Губернатор поручил закупить для Пензы новую спецтехнику для уборки дорог от пыли

Пензе планируют закупить новую спецтехнику для коммунальных служб, чтобы лучше убирать от пыли и грязи дороги и прилотковые зоны.

Виктор Кувайцев доложил, что на дорогах Пензы работают пять машин-пылесосов. Загвостка заключается в том, что они работают только с наступлением тепла и после того, как собран основной мусор.

Также в городе есть техника, поливающая проезжую часть. На сегодняшний день работа этих машин приостановлена из-за похолодания и дождей.