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Губернатор поручил закупить для Пензы новую спецтехнику для уборки дорог от пыли
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Губернатор поручил закупить для Пензы новую спецтехнику для уборки дорог от пыли 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе планируют закупить новую спецтехнику для коммунальных служб, чтобы лучше убирать от пыли и грязи дороги и прилотковые зоны.
Задание закупить новую технику дал мэру Виктору Кувайцеву глава региона Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве 23 апреля.
Виктор Кувайцев доложил, что на дорогах Пензы работают пять машин-пылесосов. Загвостка заключается в том, что они работают только с наступлением тепла и после того, как собран основной мусор.
Также в городе есть техника, поливающая проезжую часть. На сегодняшний день работа этих машин приостановлена из-за похолодания и дождей.
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