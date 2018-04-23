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В Алтайском крае возможна вспышка птичьего гриппа?
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В Алтайском крае возможна вспышка птичьего гриппа? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Слышал, что на днях в Барнауле собиралась чрезвычайная ветеринарная комиссия, которая настоятельно рекомендовала птицеводам «смотреть в оба» за своей живностью. Отчего такая чрезвычайность, что случилось-то?
На днях действительно прошло заседание комиссии — межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической, на котором обсуждались дополнительные меры по профилактике птичьего гриппа. Необходимость оных диктуется в принципе напряжённой обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц и открытием в регионе 14 апреля сезона охоты на водоплавающую птицу.
По словам первого заместителя Правительства Алтайского края Александра Лукьянова, сложная ситуация по гриппу птиц сложилась в 2017 г., когда вспышки произошли на территории 12 субъектов Российской Федерации. А «случай 2014 года в частном секторе Новичихинского района стал наглядным примером заноса инфекции через дикую водоплавающую птицу, когда остатки от разделки птицы были занесены в личные подсобные хозяйства, где заразилась домашняя птица».
В связи с этим в крае принимают необходимые меры для того, чтобы не допустить попадания «перелётного» вируса на промышленные птицеводческие предприятия и избежать высоких экономических потерь. Отметим, что у нас в 16 районах работают 26 таких предприятий, общая численность птиц всех видов на них превышает 12 миллионов голов.
Руководителям птицеводческих предприятий всех форм собственности рекомендовано обеспечить соблюдение зоогигиенических, ветеринарных и санитарных требований при содержании птицы.
По информации офсайта региона, будут создаваться буферные зоны, а также запас дезинфицирующих средств с учётом возможного возникновения очагов птичьего гриппа.
Имея в виду, что над территорией края проходят пути весенней миграции птиц, усиленная разъяснительно-предупредительная работа проводится и с руководителями охотхозяйств.
АиФ — Алтай: последние новости
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