Турция стала самым популярным иностранным курортом среди россиян 

Ассоциация туроператоров России назвала пятерку наиболее популярных зарубежных курортов среди россиян в летний сезон 2018 года. Самым востребованным направлением стала Турция.
«В первую очередь это, конечно, Турция, которая показала сумасшедший рост у некоторых операторов — до двух раз. Далее идут Греция, Кипр, Италия, затем, с достаточно большим отрывом, идут Болгария, Черногория и Хорватия», — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Также в список любимых мест отдыха жителей РФ вошли Таиланд и Доминикана.