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В Туле открылся креативный кластер на территории завода «Октава»
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В Туле открылся креативный кластер на территории завода «Октава» 

Газета.Ru 1 час назад
В первую очередь кластера вошли Высшая техническая школа, научно-техническая библиотека, мультимедийный Музей станка и лаборатория с 3D-принтерами и различными станками, говорится в сообщении "Ростеха", одного из организаторов проекта.
Соглашение о создании кластера, совместного проекта госкорпорации, правительства Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова, было подписано в 2016 году.
Кластер создан на базе действующего модернизируемого завода «Октава»: производству перестали требоваться большие площади, поэтому высвободившееся пространство было решено преобразовать в культурно-образовательный и туристический центр.
"В Туле формируется экосистема для развития предпринимательства в сфере промышленности. Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях «Индустрии 4.0». Сильные образовательные пространства, в которых научные знания применяются в реальном производстве — основа для технологического рывка в будущем", — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики. Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.
Завод «Октава» производит производит акустическое оборудование с советских времен. Микрофоны «Октавы» использовали такие звезды, как U2, Sting, Iron Maden, Radiohead, Владимир Высоцкий, отмечает госкорпорация.
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