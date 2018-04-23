В Туле открылся креативный кластер на территории завода «Октава»

В первую очередь кластера вошли Высшая техническая школа, научно-техническая библиотека, мультимедийный Музей станка и лаборатория с 3D-принтерами и различными станками, говорится в сообщении "Ростеха" , одного из организаторов проекта.

Кластер создан на базе действующего модернизируемого завода «Октава»: производству перестали требоваться большие площади, поэтому высвободившееся пространство было решено преобразовать в культурно-образовательный и туристический центр.

"В Туле формируется экосистема для развития предпринимательства в сфере промышленности. Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях «Индустрии 4.0». Сильные образовательные пространства, в которых научные знания применяются в реальном производстве — основа для технологического рывка в будущем", — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов

Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики. Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.