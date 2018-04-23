МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные СМИ о возможных поставках С-300 в Сирию, отметив, что ракетный удар по САР со стороны США, Великобритании и Франции в середине апреля и так ухудшил обстановку в регионе. Таким образом он ответил на вопрос журналистов не усугубят ли ситуацию вокруг Сирии возможные поставки этих вооружений.
"Я не буду сейчас никак комментировать, лишь еще раз напомню заявление президента России Владимира Путина после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права, что ракетный удар и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования", — сказал Песков.