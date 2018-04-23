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Коммунальщики в Сапожке незаконно добывали артезианскую воду
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Коммунальщики в Сапожке незаконно добывали артезианскую воду 

АиФ Рязань 1 час назад
В Сапожковском районном суде рассмотрели иск прокурора к муниципальному предприятию «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство», сообщает пресс-служба райсуда.
Во время прокурорской проверки установлено, что Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство владеет, пользуется и распоряжается восемью артезианскими скважинами.
Между МКП «Сапожковское ЖКХ», ООО «УК Сапожок» и ООО «РКО» заключен договор на коммунальное обслуживание сроком до 31 декабря 2017 года, в соответствии с которым, ООО «УК Сапожок» эксплуатировал объекты коммунальной инфраструктуры на период действия договора.
С 1 января 2018 года Сапожковское ЖКХ добывает подземные воды самостоятельно.
В соответствии с законодательством, отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию. Таким образом, деятельность МКП «Сапожковское ЖКХ» по добыче подземных вод без лицензии на право пользования участками недр, является незаконной.
Прокурор просил суд обязать коммунальщиков оформить в министерстве природопользования Рязанской области лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для водоснабжения населения поселка Сапожок, установив ответчику срок для совершения вышеуказанных действий — четыре месяца.
Исследовав материалы, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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